Oberwart: Streit ums Geld - Opfer oder Täter?

Einen kniffligen Fall hat Richterin Alexandra Klima am Landesgericht Eisenstadt zu lösen: Nach einem Vorfall am 21. Februar 2022 steht nun jener 51-jährige kosovarische Staatsbürger vor Gericht, der damals an der Schulter und an der Hüfte verletzt wurde.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seinen Kontrahenten, einen 55-jährigen Mindestpensionisten, zu Unrecht bezichtigt zu haben, er sei schuld an diesen Verletzungen.

Worum es ging, steht zweifelsfrei fest: ums Geld.

Garagentor nicht zur Gänze bezahlt?

Der 51-Jährige behauptet, er habe für den 55-Jährigen im Kosovo ein Garagentor organisiert, dieser habe aber nicht den gesamten Preis bezahlt. Und nicht nur das: „Er sagte: Nimmst du das Tor wieder!“, berichtete der Angeklagte. „Er sagte, er wird nicht zahlen, einfach so!“, ärgerte er sich. Am 21. Februar habe der 55-Jährige die bereits übergebene Anzahlung von 1.000 Euro zurückholen wollen.

„Das ist eine absolute Lüge!“, empörte sich wiederum der 55-Jährige. „Ich habe alles bezahlt“, beteuerte er.

Vielmehr sei er am 21. Februar zu dem 51-Jährigen gekommen, um 600 Euro abzuholen, die er dem Jüngeren geborgt hatte.

Zeuge: „Ich stehe vor der Delogierung...“

„Ich stehe vor der Delogierung, weil ich solchen Leuten dauernd helfe“, berichtete der 55-Jährige als Zeuge.

Jedenfalls fuhr der 55-Jährige am 21. Februar 2022 mit einem Beifahrer im Auto bei dem Angeklagten vor. Im Hof der Wohnsiedlung wurde laut gestritten. „Die ganze Siedlung schaute aus dem Fenster!“, berichtete der Angeklagte.

Der 55-Jährige habe ihm im Zuge des Streits aus dem Auto heraus auf den Bauch geschlagen. Er sei von der offenen Fahrertüre an der Schulter erwischt worden und dann gestürzt.

„Ihre Tochter sagte zur Polizei, dass Sie aggressiv wurden und mehrmals auf das Fahrzeug einschlugen“, hielt die Richterin dem Angeklagten vor.

Angeklagter: „Er wollte über mich drüberfahren...“

„Er wollte über mich drüberfahren, aber weil so viele Leute da waren, hat er es nicht gemacht“, behauptete hingegen der Angeklagte.

„Er ließ seine Verstärkung kommen, auf albanische Art“, berichtete der 55-Jährige. Der Angeklagte habe „seine Verwandtschaft angerufen, die rückte mit drei, vier Autos an“, so der Zeuge weiter. Da habe er gedacht: „Nichts wie weg!“

Doch der Angeklagte habe sich „drei, vier Mal auf den Boden geworfen“, deshalb habe er nicht wegfahren können.

Es sei möglich, dass sich der Angeklagte im Tumult an der offenen Fahrertüre stieß. Geschlagen habe er den Angeklagten „bei Gott nicht!“, so der Zeuge.

Beifahrer: „Es ging hitzig her!“

„Es ging hitzig her“, bestätigte der 27-jährige Beifahrer des 55-Jährigen. Die Tonart sei immer rauer geworden, die Stimmung hochgekocht. Der Angeklagte habe wohl die Fahrertüre öffnen wollen und sich dabei an der Türkante selbst verletzt. Auch habe er auf die Motorhaube geschlagen.

Der Prozess wurde vertagt. Beim nächsten Mal soll ein Dolmetscher beigezogen werden: Der Angeklagte ist der deutschen Sprache offenbar nicht ausreichend mächtig, um die komplizierten Vorgänge bei dem Vorfall am 21. Februar 2022 verständlich schildern zu können.

