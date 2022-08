Unschöne Szenen in Trafik im Bezirk Oberwart

Werbung

Zu einem heftigen Familienstreit war es am 28. Mai dieses Jahres in einer Trafik im Bezirk gekommen. Schwester und Vater zeigten daraufhin den 42-jährigen Trafikanten an. Am Dienstag dieser Woche stand der Mann vor Gericht. Dem Vater soll der Trafikant gedroht haben: „Ich schlage dir die Zähne aus!“ Die Schwester soll er geschubst und bespuckt und ihr angekündigt haben: „Ich bring‘ dich hier sofort mit meinen eigenen Händen um!“

„Beschimpft habe ich meine Schwester, bedroht habe ich sie nicht“, bekannte sich der Trafikant nicht schuldig.

Er habe seine Schwester in seiner Trafik beschäftigt, öfters habe es Streit gegeben, weil sie dem Vater Betriebsinterna zugetragen und betriebsfremde Personen ins Büro gelassen haben soll. Eskaliert sei der Streit, als ihn der Vater am 28. Mai mit Vorwürfen konfrontierte: Der Trafikant fahre selbst „spazieren“ und lasse seine Schwester alleine arbeiten, während seine Frau daheim sei und nicht mithelfe.

„Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht: Dass sie sich bei meinem Vater beschwerte, dass sie den ganzen Tag arbeiten muss!“, ärgerte sich der Trafikant.

„Ich sagte Sachen, die man nicht sagen soll“, erklärte der Angeklagte. „Dass sie für mich gestorben ist und sich schleichen soll. Und dass sie fristlos entlassen ist.“

Er habe aber weder dem Vater mit dem Einschlagen der Zähne, noch der Schwester mit dem Umbringen gedroht.

„Warum behaupten die Zeugen, dass sie bedroht wurden?“, fragte Richterin Karin Lückl. „Ich bin draufgekommen, dass die Familie mein ärgster Feind ist“, antwortete der Trafikant.

„Gab es Streit?“, fragte die Richterin dessen Vater. „Eigentlich nicht“, antwortete dieser. „Ich hatte übersehen, dass mein Sohn meine Tochter hasst.“

Er habe den Eindruck gehabt, dass seine Tochter trotz einer Sehbehinderung „nicht nur 100 Prozent, sondern 150 Prozent bringen muss“, so der Vater.

„Was sagte er?“, fragte die Richterin. „Verschwinde jetzt da“, antwortete der Vater. Er habe die Trafik verlassen und sei einkaufen gegangen.

„Bei der Polizei sagten Sie, dass Ihr Sohn drohte, er werde Ihnen die Zähne einschlagen“, erinnerte ihn die Richterin.

„Das habe ich vielleicht so empfunden“, antwortete der Vater. „Was heißt das?“, wunderte sich die Richterin. „Vielleicht habe ich es nicht gehört, vielleicht habe ich überreagiert…“, sagte der Vater.

Sie habe sich nicht beim Vater beschwert, erklärte die 45-jährige Schwester des Angeklagten. Worum es beim Streit zwischen ihrem Vater und ihrem Bruder ging, habe sie gar nicht mitbekommen.

Als der Vater die Trafik verlassen hatte, habe sie ihr Bruder als „Schmarotzerin“ und „faule Sau“ zu beschimpfen begonnen.

Das sei ihr peinlich gewesen, weil ein Kunde in der Trafik war.

Sie habe dann ihre Sachen gepackt und habe gehen wollen. „Da drängte er mich im Büro in die Ecke, bespuckte mich von oben bis unten und sagte 15 Mal, er bringt mich hier mit den eigenen Händen um.“

Mindestens fünf Minuten habe der Vorfall gedauert, schätzte sie.

Der Verteidiger des Trafikanten hatte Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera der Trafik mitgebracht. Daraus ließ sich erkennen, dass die Türe zum Büro nur zirka 15 Sekunden lang geschlossen war.

Auffällig war auch, dass Vater und Tochter erst zwei Tage nach dem Vorfall Anzeige erstatteten. Die Schwester ging wegen der fristlosen Entlassung außerdem zum Arbeits- und Sozialgericht.

Im Zweifel sprach die Richterin den Trafikanten von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen frei.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.