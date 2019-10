Das eo wird am 4. und 5. Oktober zum Catwalk und zeigt an beiden Tagen im Rahmen von vier großen Shows (Freitag 16 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 15 Uhr) die angesagtesten Looks für den Herbst. Dabei warten wieder viele tolle Angebote. Am 4. Oktober kann bis 21 Uhr eingekauft werden. Auch für unsere jüngsten Gäste gibt es wieder ein buntes Programm mit Basteln, Kinderschminken, sowie tolle Zaubershows von Clown Shortiny um 17 und 18 Uhr im Kinder Burgenland und im Außenbereich wartet eine Hüpfburg sowie ein Karussell.