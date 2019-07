Die Stadterhebung Oberwarts jährt sich 2019 zum 80. Mal. Die Einkaufsnacht 2019 ist in der Innenstadt leider dem extrem schlechten Wetter zum Opfer gefallen. Die Stadtgemeinde Oberwart hat sich schon im Mai dazu bereit erklärt, einen Termin zu finden, um eine Einkaufsnacht in kleinem Rahmen zu organisieren.

„Da wir im September – genauer gesagt am Donnerstag, dem 5. September (erste Schulwoche nach den Großen Ferien) im Rathaus den ‚Tag der offenen Tür‘ begehen, wollen wir diesen Tag zu einem Besonderen für die ganze Innenstadt machen“, freut sich Bürgermeister Georg Rosner. Unter dem Motto „Shoppen in der Innenstadt“ soll es Angebote und Rabatte in den Geschäften und Lokalen geben. Außerdem wird das Rathaus für Besucher von 14 bis 19 Uhr geöffnet sein. Von 17.30 bis 21.30 Uhr werden wir die Straßen und Parkplätze sperren. Ab 18 Uhr soll es im Stadtpark mit einem Platzkonzert musikalische Unterhaltung geben, anschließend ist ein Unterhaltungsprogramm mit Musik geplant. Details zum Programm und zu den teilnehmenden Betrieben werden Ende Juli bekannt gegeben.