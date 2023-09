Großpetersdorf feiert 750-jähriges Bestehen

Die erste urkundliche Erwähnung Großpetersdorfs ist aus dem Jahr 1273 überliefert. 1539 findet sich der Ort als „Pettersdorf“ in einem Urbar. In den Jahren von 1850 bis 1854 war Großpetersdorf Bezirksvorort für 50 Gemeinden. Bis zum Ersten Weltkrieg erlebte der Ort einen wirtschaftlichen Aufschwung, der unter anderem in der Errichtung der ersten Straßenbeleuchtung 1909 seinen Ausdruck fand. Ab dem Jahr 1957 setzte eine Welle der Industrialisierung ein, die ein ursprünglich bäuerliches Dorf für einige Jahre sogar zur größten Industriegemeinde des Burgenlandes machte. Im Jahr 2000 wurde Großpetersdorf zur Marktgemeinde erhoben, die vier Ortsteile Kleinzicken, Kleinpetersdorf, Miedlingsdorf und Welgersdorf sind Teil der Großgemeinde.

Marktgemeinde mit Mehrwert

Großpetersdorf entwickelte sich zu einem Wirtschaftszentrum und zu einer sozialen Kompetenz-Gemeinde. „Das Burgenland hat sich im vergangenen Jahrhundert zu einer Modellregion entwickelt, aus der Großpetersdorf mit einer bedeutenden Zahl an Unternehmen, einer hervorragend ausgebauten medizinischen Versorgung und mit großem Know-how im Bereich der Pflege hervorsticht“, würdigte der Landeshauptmann die Anstrengungen der Bevölkerung und der Gemeindeverantwortlichen.

Und Bürgermeister Harald Kahr blickte im Zuge der Feierlichkeiten in die Zukunft: „Heuer sind noch Straßenbezeichnungen für die Ortsteile geplant, der Spatenstich für ein neues Vereinsgebäude beim Sportplatz erfolgte bereits. Unter dem Thema "Projekt 2030" wurde ein Dorfentwicklungskonzept mit der Bevölkerung erarbeitet, wobei sehr gute Ideen von der Bevölkerung eingebracht wurden. Wir sind voller Tatendrang und werden sicherstellen, dass es sich bei uns weiterhin so gut leben lässt“, sagt Kahr.

Großpetersdorf ist ein Ort mit hoher Lebensqualität und vorbildlich unterwegs – etwa im Bereich Pflege, Gesundheit oder auch bei der Ansiedlung von Industrie- und Wirtschafsbetrieben. Rund 200 Unternehmen sorgen für eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Arbeitsplätzen. „Heute gibt es mehr als 1.700 Erwerbstätige in der Gemeinde, die in den verschiedensten Branchen – vom Café bis zum Industriebetrieb – Beschäftigung finden. Darunter sind auch große Unternehmen wie Hella Fahrzeugteile Austria mit 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Aptiv Services Austria, die frühere Delphi Packard, mit Standorten in 45 Ländern“, hob Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann hervor.

Das 750 Jahr-Jubiläum wurde mit einem Ökumenischen Gottesdienst und einem anschließend von der Jugendmusikkapelle Großpetersdorf gestalteten Frühschoppen gefeiert.