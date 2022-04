Klangfrühling Stadtschlaining befasst sich heuer mit Wundern

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Aber nicht nur auf die renovierte Burg kehrt das Festival zurück, sondern auch in den Frühling. Coronabedingt war der Klangfrühling in den vergangenen zwei Jahren nämlich in den September verlegt worden. Jetzt geht er wieder von 21. bis 29. Mai über die Bühne.

Geplant sind 20 Veranstaltungen mit 75 Künstlern, von der Früh bis in die späten Nachtstunden. Am Programm steht Musik aus sechs Jahrhunderten. In allen fünf Ortsteilen von Stadtschlaining wird es Events geben. "Der Klangfrühling ist ein Festival, das die Menschen der Region mitnimmt - indem es zu den Menschen kommt", betonte Dunst.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.