Der Koloman, der lebt, wovon der Udo schon sang: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Und es ist nicht nur die Lebenseinstellung, sondern auch die Liebe zur Musik, die der Pinkafelder Koloman Bogacs wortwörtlich nimmt. Der super-sympathische Pensionist ist nämlich nach wie vor auf unzähligen Rock-Festivals und Konzerten im ganzen Land anzutreffen. „Zeit genug hab ich ja jetzt, in der Pension“, erklärt Bogacs lachend.

Nova Rock, Lovely Days, Picture On, Rock in Vienna oder das Seerock Festival - Koloman Bogacs war mittendrin statt nur dabei. Wirft man einen Blick auf sein linkes Handgelenk, kann man die Historie seines Festivaldaseins auch an den Eintrittsbändern nachverfolgen.

Die Liebe zur Musik sei immer schon da gewesen, Festivals und große Konzerte besuchte er in jungen Jahren aber kaum. „Der erste Tag auf einem Festival, der is imma wüd oag“, bringt es der Pinkafelder lachend auf den Punkt. Zehn Jahre ist es her, als sich der ehemalige OP-Gehilfe dachte, „ich schau mir das jetzt mal live an.“

Gemeinsam mit seinen musikbegeisterten Söhnen ging es auf das erste große Festival seines Lebens. „Sandsturm, Regen, Hagel, ich hab durchgehalten, alle drei Tage lang.“ Geschlafen wird festival-like im Zelt. „Obwohl, viel Schlaf kriegt man eh nicht ab“, so Bogacs, der schmunzelnd gesteht: „Ich geb meistens als erster auf, weil meine Buben, die können wirklich feiern bis zum Umfallen.“

Ohropax hat Burgenlands Festival-Legende noch nie gebraucht, obwohl er schon gerne auch mal vor den Boxen steht. „Den Beat muss man auch im Bauch spüren“, grinst er schelmisch, der Koloman. Auftritte von Rammstein, Black Sabbath, Queens of the Stone Age und natürlich der Rolling Stones zählen zu den ganz persönlichen Highlights des Spätberufenen. Eine ganz verrückte Sache, die ihm auf seinen Reisen quer über die Festivalgelände Österreichs passiert ist? „Als sie ein Dixi-Klo mitsamt Burschen, der darin gesessen ist, umgeschmissen haben. Gut, das passiert öfter mal, aber mit der Tür nach unten, da kommst alleine nimmer raus, der hat mir schon leidgetan“, erinnert sich Bogacs lachend.

Den heurigen Festivalsommer lässt Koloman übrigens erstmals etwas gemütlicher angehen: „Am Picture On werd ich im VW Bus mit Luftmatratze schlafen und nicht mehr im Zelt. Man wird ja auch älter.“