Oberschützen: Florianis in Partylaune

Die Freiwillige Feuerwehr Oberschützen lud am vergangenen Wochenende zum Zwei-Tages-Fest. Den Start machte die 1. Feuerwehr-Jugendparty am Samstag. Am Sonntag ging es dann für die Florianis beim traditionellen Frühschoppen im Feuerwehrhaus weiter. Bei kühlen Getränken, Gegrilltem vom Holzkohlegrill und zur musikalischen Unterhaltung von „Tom & Chris“ feierten die Gäste bis spät in den Nachmittag.