Vortrag in Grodnau: Was macht eine Einsatzleitung?

Es ist ein unbekannteres Thema neben dem Löschen und Retten, dafür aber nicht minder wichtig: „Das Arbeiten in der Einsatzleitung“ - ein integraler Bestandteil des Feuerwehrwesens.

In Grodnau (Gemeinde Mariasdorf) veranlassten zuletzt Abschnittsfeuerwehrkommandant Peter Putz und der Feuerwehrkommandant von Grodnau, Günter Bieler, eine Schulung zu genau diesem Thema, um junge Kameraden zum Arbeiten in der Einsatzleitung anzuleiten.

„Wenn zu einem Einsatz mehrere Feuerwehren alarmiert werden, dann ist Koordination und Führung nötig. Der Einsatzleiter als Person trägt die Verantwortung und hat die Befehlsgewalt, doch alleine kann niemand 40-100 Feuerwehrleute dirigieren. Außerdem muss ein Einsatz genau dokumentiert werden, um im Zweifel auch vor Gericht nachvollziehbar zu sein“ - das waren etwa die Themen des Vortrags, in die die Jungfeuerwehrmänner und -frauen Einblick bekamen.

„Nun wissen sie, was eine Einsatzleitung auch in Grodnau zu tun haben könnte“, so die Mariasdorfer Wehr.

