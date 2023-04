Wissenstest in Kemeten: Feuerwehrjugend zeigte ihr Können

Werbung

Der Wissenstest der Feuerwehrjugend ist wichtiger Bestandteil der Nachwuchsarbeit im Feuerwehrwesen. Zuletzt fand dieser im Bezirk Oberwart statt, Austragungsort war Kemeten. Die teilnehmenden Mädchen und Burschen zeigten in ingesamt 329 Prüfungen, welches Potenzial in ihnen steckt.

Insgesamt 329 Prüfungen

Die Fragen und Herausforderungen betrafen unter anderem Geräte- oder Knotenkunde. Unter den Ehrengästen begrüßte Bezirksfeuerwehrjugendreferent Roland Hörist neben Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Kinelly und dessen Stellvertretern Herbert Kaszanics und Adolf Lehner auch den Nationalratsabgeordneten Christian Drobits und den Landtagsabgeordneten Christian Dax.

„Nachwuchsarbeit ist Zukunft!“

„Es ist sehr erfreulich, dass die Nachwuchsarbeit in der Feuerwehr so gut funktioniert und sich so viele Jugendliche für den Dienst in der Feuerwehr begeistern, diese sind die Zukunft!“, waren sich beide Vertreter der Politik in ihren Ansprachen einig.

Auch der Bezirksfeuerwehrkommandant zeigte sich erfreut über die gezeigten Leistungen. Stichwort Leistungen: Alle Teilnehmer bestanden die vielen Prüfungen mit Bravour. Im Anschluss erhielten die jungen Florianis ihre wohlverdienten Abzeichen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.