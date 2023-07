Tierrettung in Pinkafeld: „Ente gut, alles gut“

Eine ganze Entenfamilie hatte sich am Montagabend auf der Hauptstraße verirrt und löste dadurch einen Feuerwehreinsatz aus. Vier Florians rückten, bewaffnet mit Tiertransportboxen, zur Tierrettung aus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatten Passanten die Entenfamilie bereits von der stark befahrenen Wienerstraße in eine angrenzende Wohnsiedlung getrieben, so die Feuerwehr. Dieser gelang es schließlich, die Entenmutter und ihre sieben Küken einzufangen. Die Tiere wurde anschließend zur Pinka gefahren und wieder in die Freiheit entlassen.