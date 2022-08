Heim für Florianis in Holzschlag

Werbung

Bereits vor Jahren wurde ein Neubau des Feuerwehrhauses in Holzschlag in Betracht gezogen, vor allem weil das derzeitige Feuerwehrhaus im Ortskern nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen entspricht.

Seit 2018 setzt sich die Freiwillige Feuerwehr Holzschlag aktiv für ein neues Feuerwehrhaus ein. Bereits damals wurde eine Arbeitsgruppe aufgestellt, die ein Konzept sowie die gesamte Vorplanung und auch die Finanzierung ausarbeitete. Diese Pläne wurden dann fristgerecht im ersten Halbjahr 2022 der Gemeinde Unterkohlstätten präsentiert.. Im Juli wurde dem Neubau des Feuerwehrhauses im Gemeinderat einstimmig stattgegeben. Bereits im Frühjahr 2023 soll der Baustart erfolgen.

„Ich unterstütze das Projekt zu 100 Prozent, wir sind schon länger an den Vorplanungen dran, weil das alte Gebäude nicht mehr den Anforderungen entspricht. Es werden Räumlichkeiten geschaffen, die den geltenden Bestimmungen entsprechen“

Christian Pinzker

Im alten Feuerwehrgebäude befinden sich derzeit sowohl die Volksschule als auch der Kindergarten. Diese übersiedeln in einen neuen Bildungscampus am Ortsende, daneben soll auch das neue Feuerwehrhaus erbaut werden. Für das alte Gebäude soll ein Nachnutzungskonzept entwickelt werden. „Ich unterstütze das Projekt zu 100 Prozent, wir sind schon länger an den Vorplanungen dran, weil das alte Gebäude nicht mehr den Anforderungen entspricht. Es werden Räumlichkeiten geschaffen, die den geltenden Bestimmungen entsprechen“, so Bürgermeister Christian Pinzker.

Die Feuerwehr Oberkohlstätten plant den Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges mit Allrad. Der Ankauf ist notwendig geworden, da die Wartungs- und Reparaturkosten des derzeit im Einsatz befindlichen Kleinlöschfahrzeuges zunehmen. Bestellt soll das Fahrzeug 2022 werden, die Auslieferung wird mit 2024 geplant.

