Feuerwehrjugend Pinkafelder Jungflorianis eine Macht

Foto: BFKDO Oberwart, OBI Alexander Flaschberger

B ei hochsommerlichen Temperaturen duellierten sich am Samstag beim Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Oberdorf die besten Jungflorianis aus dem Bezirk Oberwart um die Leistungsabzeichen in Silber und Bronze.

Bei bestem Bewerbswetter und mit hochmotivierten Kids ging der diesjährige Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb des Bezirk Oberwart über die Bühne. Gastgeber im heurigen Jahr war die Freiwillige Feuerwehr Oberdorf die mit dem Bewerbsplatz, der bereitgestellten Infrastruktur und vielen freiwilligen Helfern perfekte Rahmenbedingungen schuf. Das, obwohl die Niederschläge der letzten Wochen den Platz stark in Mitleidenschaft gezogen hatte. „Hut ab!, für diese Leistung", lobten die Vertreter des Bezirksfeuerwehrkommandos den Gastgeber. "Ich hatte bis zuletzt Bauchweh, ob das Wetter hält, schlussendlich war uns der Wettergott gnädig", freute sich auch Kommandant Rainer Halper. Insgesamt nahmen 32 Bewerbsgruppen, unter ihnen eine Gastgruppe aus Steinberg, in den Wertungsgruppen Bronze, Silber sowie 21 Kids beim Bewerbsabzeichen (Einzelbewerb) teil. Sowohl im Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze, als auch um das Abzeichen in Silber konnte die Jungflorianis der Stadtfeuerwehr Pinkafeld den Sieg holen. Bewerbsleiter Roland Hörist konnte auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen, unter anderem Bürgermeister Roman Dietrich, Vizebürgermeister Günter Halper, Landesfeuerwehrjugendreferent Christian Doczekal, Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Kinelly sowie seinen ersten Stellvertreter Herbert Kaszanics.