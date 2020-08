Anfang August waren insgesamt drei Feuerwehrmänner der Stadtfeuerwehr Pinkafeld in Grafendorf in Ausbildung. Als Thema des Seminars im Gestüt-K stand die Großtierrettung an. Durchgeführt wurde die Weiterbildung im Reitstall durch die „Animal Rescue Academy“. Hauptaugenmerk lag dabei auf das richtige taktische Verhalten bei komplizierten Tierrettungen von Großtieren. Nach einem theoretischen Teil wurde sogar ein Pferdedummy aufgestellt. Mit diesem wurden die zuvor erlernten Rettungstechniken auch praktisch erprobt. Weiters kam für Übungszwecke ein Kran zum Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld ist nun somit für den Ernstfall gut gerüstet und auch bestens informiert.