Elisa Gerdenitsch ist das größte BVZ Talent

Die Finalshow der beliebten Castingshow „BVZ sucht das größte Talent“ ist geschlagen und die Siegerin kommt aus Rohrbach. Elisa Gerdenitsch ging mit Startnummer 13 und somit als letzte der BVZ-Talente auf die Bühne. Am Ende hatte sie die Nase vorne und siegte vor dem Oggauer Marcel Rainprecht (You are the Reason - Scott) und Nora Decristoforo (All I want - Rodrigo) aus Neusiedl. Der Landessüden hatte mit den Stockerlplätzen nichts zu tun. Die Bad Loipersdorferin Sabine Voraber (I will always love you - Whitney Houston) und die Günseckerin Emely Ringhofer (Steirische Harmonika) belegte die Plätze 4 und 5.

Die Show war ein Riesenerfolg. Andy Marek führte in gewohnt souveräner Manier Regie und das EO war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Fanclubs machten Stimmung. Die Leistung aller Kandidaten war top.