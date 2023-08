McDonalds Oberwart ist 30

Drei Jahrzehnte ist es her, dass Thomas Klug den Schritt wagte, den ersten McDonald´s Standort im Burgenland zu eröffnen. Und 30 Jahre später ist der Standort mit 74 Mitarbeitern aus acht Nationen nicht nur ein wichtiger lokaler Arbeitgeber, sondern trägt mit rund 70 Prozent verwendeter Lebensmittel aus Österreich auch zur regionalen Wertschöpfung bei.

„Als Franchisenehmer und regional verwurzelter Gastgeber freue ich mich, diesen besonderen Geburtstag mit WegbegleiterInenn, UnterstützerInnen, aber vor allem mit meinem großartigen Team zu feiern“, sagt Thomas Klug. „Seit 30 Jahren ist es unser Anspruch, unseren Gästen ein modernes Restauranterlebnis in besonderer Atmosphäre auf höchstem Niveau zu bieten und kontinuierlich in unser Angebot, in unser Service und in unser Team zu investieren“, sagt der Franchisenehmer. Stimmungsvolles Fest mit Freunden Die Wetterprognosen sind gut, am 12. August steigt ab 17 Uhr ein Konzert mit den „Rolling Ramblers“, als Hommage auf die Rolling Stones. Und im Rahmen der Feierlichkeiten wird Gutes getan. Die „Ramblers“ sind ja eine Benefiz-Band und beim Fest werden Spenden für die Ronald McDonald Kinderhilfe, die österreichweit fünf Häuser in Kliniknähe betreibt, gesammelt.