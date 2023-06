Wimmer Gymnasium goes (W)immerfit

Schon seit zwölf Wochen steht das einmalige „(W)immerfit Programm" am Stundenplan des Schulgemeinschaft des Wimmer Gymnasiums. Anhand einer Vielzahl von Übungen und von unterschiedlichen Programmen wie „vital4heart, vital4brain“ und „vital4body" wird Abwechslung in den Unterrichtsalltag gebracht und somit die Konzentration gefördert. Müdigkeit wird beseitigt und die Stressresilience erhöht. Das Bewegungstraining wird von ausgebildeten OberstufenschülerInnen angeleitet, dauert 7-10 Minuten und wird regelmäßig in jeder Klasse durchgeführt.