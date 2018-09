Ein Toter bei Flugzeugabsturz .

Am Sonntagvormittag ist in Pinkafeld ein Motorsegler am Gelände des Pinkafelder Flugplatzes abgestürzt. Von der Feuerwehr Pinkafeld hieß es, dass eine Person getötet wurde. Über die näheren Umstände des Absturztes ist aktuell noch nicht’s bekannt, der Einsatz läuft noch.