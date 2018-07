Seit 1. Mai 2005 ist der Notarzthubschrauber Christophorus 16 in Oberwart stationiert, seit damals steigen die Einsatzzahlen kontiniuerlich an. Waren es 2006 „nur“ 767 Einsätze pro Jahr, wurden zehn Jahre später bereits 914 Einsätze verzeichnet. Im Vorjahr stieg diese Zahl erstmals auf über Tausend (1.033) und auch heuer dürfte diese Marke geknackt werden, weil bis 8. Juli bereits 589 Einsätze geflogen werden mussten.

Der 11.000ste Einsatz war ein interner Notfall in Weiz, wo ein Patient nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Weiz ins Krankenhaus nach Graz geflogen wurde. Pilot Thomas Singer, Notarzt Stefan Rauch und Flugrettungssanitäter Reinhard Peinsipp bildeten an diesem Tag das Team der fliegenden Intensivstation.

„Der rasche Einsatz von Christophorus 16 hat in den vergangenen 13 Jahren vielen Menschen das Leben gerettet und noch bei weitaus mehr Menschen beigetragen, Leid zu lindern“, heißt es dazu vom ÖAMTC. Der C16 in Oberwart ist wesentlicher Bestandteil der notfallmedizinischen Versorgung des Südburgenlandes, der angrenzenden Oststeiermark sowie der „Buckligen Welt“ in Niederösterreich.