Gemeinsam für die Umwelt

Die Stadtgemeinde Oberwart hat auch in diesem Frühling dazu aufgerufen, sich am Projekt „Frühjahrsputz in der Natur“ zu beteiligen. Dabei geht es darum, die Umwerlt von menschengemachtem Müll zu befreien. Auch die Schülerinnen und Schüler der Allgemeinen Sonderschule und Lernwerkstättenschule Oberwart wollten dazu ihren Beitrag leisten. Die SchülerInnen befreiten die Umgebung rund um die Schule von Plastikflaschen, Jausenpapier, Zigarettenstummel und weiteren Unrat. Mit dieser kleinen Geste will man einen kleinen Beitrag zum Naturschutz leisten.

Bei der Aktion wurde Müll rund um das Schulgebäude entfernt. Foto: zVgASOLWS

