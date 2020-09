Die Ig-Nobelpreisverleihung ist eine jährliche Veranstaltung zu Ehren der seltsamen Wissenschaft in einer Vielzahl von Disziplinen. Die Preise werden von der Zeitschrift Annals of Improbable Research (AIR) organisiert und von der Harvard-Radcliffe Society of Physics Students und der Harvard-Radcliffe Science Fiction Association gemeinsam gesponsert. Es ist definitiv ein unvergesslicher Abend.

Jedes Jahr erhalten die Gewinner ihre Trophäen (zusammen mit einem 10-Billionen-Dollar-Schein aus Simbabwe) von Nobelpreisträgern. Professionelle Sänger trillern eine originelle Mini-Oper; und die Zuschauer schleudern fröhlich Papierflugzeuge auf die Bühne, um wissenschaftliche Errungenschaften zu feiern, „die Menschen zum Lachen bringen und dann nachdenken“, so die Website des Wettbewerbs.

Jetzt, in seinem 30. Jahr, finden die Ig Nobels normalerweise im Sanders Theatre der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, statt. Für die Präsentation 2020 mussten die Organisatoren jedoch noch kreativer als sonst werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Zeremonie (17. September) online aufgezeichnet und debütiert.