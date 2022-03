"Lowergetikum" am FH-Campus in Pinkafeld eröffnet

Am Campus der FH Burgenland in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) ist am Freitag das "Lowergetikum", ein Forschungsgebäude für technikreduziertes Bauen, eröffnet worden. Das Gebäude selbst wurde - mit Blick auf die künftige Forschungsarbeit - bereits technikreduziert und mit "hohem ökologischen Anspruch" errichtet, wie FH-Geschäftsführer Georg Pehm bei der Eröffnung betonte. Gekostet hat es rund 1,5 Millionen Euro.

