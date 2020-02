3. Hobbyfaschingsturnier des ESV Oberwart .

In der Stocksporthalle fand am Samstag, dem 22. Februar, das 3. Hobbyfaschingsturnier statt. Zwölf Mannschaften waren verkleidet gekommen, um einen lustig-sportlichen Tag zu verbringen. Am Ende setze sich das Team von „Die Altbauern“ durch.