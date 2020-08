Mit dem „Blues & More“ Festival am Wochenende startet das kulturelle Leben nach einer Pause in Stadtschlaining wieder voll durch. Auf der Bühne sorgten „5/8erl in Ehr´n“, die „Ludwig Seuss Band“, „Prince Zeka“, „Funktomas“, „Austrian All Star Blues Band“, Tom Mueller „Sax First, Talk Later“, „Generika“ und „The Hunter brothers Project“ für gute Stimmung unter den Besuchern.