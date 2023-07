Gewalt: Ex-Freund muss zahlen

Vor Gericht bekannte sich der 33-Jährige zur fortgesetzten Gewaltausübung „nicht schuldig“.

Doch seine 27-jährige Ex-Lebensgefährtin schilderte die Vorfälle detailliert und konnte die verursachten körperlichen Verletzungen auch mit Fotos belegen.

Kennengelernt hatte sich das Paar 2014, 2016 kam die gemeinsame Tochter zur Welt, 2017 wurde eine Wohnung im Bezirk Oberwart bezogen.

„Auslöser der Streitigkeiten waren immer Kleinigkeiten“, berichtete die Frau vor Gericht. Einmal sei ihre Schwester dabeigewesen, als der Mann ihr eine feste Ohrfeige verpasst habe. „Ich sagte meiner Schwester, sie soll unseren Eltern nichts erzählen“, sagte die 27-Jährige.

Mann schlug Frau mit Faust ins Gesicht

Danach seien die Gewalttaten „mehr und mehr“ geworden, er habe sie zu Boden geworfen, am Hals gepackt und gekratzt, einmal sogar so arg mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass sie eine Platzwunde an der Lippe erlitt und ein Zahn nach hinten gedrückt wurde. Weil die Blutung damals nicht zu stillen war, habe sie die Notaufnahme im Spital aufgesucht.

Mehrere Fotos von Gewaltspuren auf ihrem Körper legte sie der Polizei und dem Gericht vor, sie habe aber nicht immer Bilder gemacht, wenn sie misshandelt worden sei.

„Einen Tag bevor er ging, wollte er mein Handy schnappen und alle Bilder löschen“, berichtete die Frau.

Die Trennung sei Ende Juni 2021 erfolgt.

Freundin sah Fotos, die Misshandlungen dokumentierten

Eine langjährige Freundin des Gewaltopfers wurde indirekt Zeugin der Übergriffe: „Sie schrieb mir, schickte Fotos und erzählte, dass es nicht harmoniert“, berichtete die 27-Jährige. Bereits 2019 habe ihre Freundin ein Foto übermittelt, auf dem blaue Flecken und Kratzspuren zu sehen waren.

Der Angeklagte bot gemeinsame Bekannte als Zeugen auf und wollte damit beweisen, dass er nicht übergriffig geworden sei. Richterin Karin Lückl hörte sich am Montag, 3. Juli, einen Zeugen an, der nichts beobachtet haben wollte, und wies die anderen Beweisanträge zurück.

„Ihre Ex-Lebensgefährtin und ihre Schwester gaben an, dass sie versuchte, die Handgreiflichkeiten vor ihrer Familie geheimzuhalten und auch ihre Arbeitskollegin sagte, dass sie es immer abgestritten hat, weil es ihr unangenehm war“, begründete die Richterin diese Entscheidung. Es sei daher durchaus möglich, dass Außenstehende nichts von den Übergriffen wahrnehmen konnten.

1.680 Euro Geldstrafe und 1.050 Schmerzensgeld

Richterin Karin Lückl sprach den Mann schuldig. Er habe seiner Ex-Lebensgefährtin monatlich und teilweise wöchentlich Schläge gegen Kopf und Körper versetzt, wodurch sie Verletzungen erlitt. Außerdem soll er einem Zeugen „nahegelegt haben, keine Aussage bei Gericht zu machen“. Das sei als Drohung zu werten. Einen weiteren Zeugen soll der Mann zur Falschaussage aufgefordert haben.

Der 33-Jährige muss 1.680 Euro Geldstrafe bezahlen und wurde zusätzlich zu einer bedingten Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt. An seine Ex-Freundin muss er 1.050 Euro Schmerzensgeld bezahlen.

Der Angeklagte bat um Bedenkzeit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.