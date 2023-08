Bernstein bekommt neues Feuerwehrhaus

Der Architektenwettbewerb zum neuen Feuerwehrhaus in Bernstein ist abgeschlossen. Die MAGK Architekten Aichholzer/Klein mit Sitz in Wien erhielten den Zuschlag. „Sieben Architekten wurden eingeladen, fünf gaben ihre Entwürfe ab. Günter Klein ist ja gebürtiger Aschauer und weiß, was in Bernstein gefragt ist“, sagt Bürgermeisterin Renate Habetler. Der Standort bleibt wie gehabt, das alte Feuerwehrhaus wird abgerissen, ein neues Feuerwehrhaus wird gebaut. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest. „Es gibt jetzt mal Gespräche, dann werden wir sehen, ob wir im herbst oder im Frühjar starten“, sagt Feuerwehrkommandant Bernhard Weber. „Es gilt natürlich auch die Kosten von 4,2 Millionen Euro und die Größe in Einklang zu bringen. Bernstein wurde ja aufgewertet und ist ein Katastrophenstützpunkt. Das alte Haus stammt aus dem Jahr 1973 und ist definitiv zu klein“, sagt Weber.

„Der Beschluss im Gemeinderat erfolgte einstimmig“, sagt Renate Habetler. „Es gibt ja oft Standortdiskussionen, wenn ein neues Feuerwehrhaus gebaut wird. Das gibt es bei uns nicht. Wir sind ein Sicherheitsstützpunkt, das neue Feuerwehrhaus ist notwendig“, erklärt die Ortschefin.