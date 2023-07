Pinkafeld: Der „Hüter“ des letzten Ruheorts

Jeder Stadtrat hat seine eigenen Zuständigkeitsbereiche, in jenen von Franz Dampf fällt auch der Friedhof mit rein. Seit Beginn seiner Karriere im Pinkafelder Gemeinderat vergangenen Herbst nimmt Dampf die Aufgabe, sich um die letzte Ruhestätte zu kümmern, sehr genau.

Im Gemeinderat berichtet er regelmäßig von der Umsetzung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen und setzt sich für mehr Barrierefreiheit am letzten Ort der Ruhe ein. „Gemeinsam mit dem ÖZIV-Burgenland (Verband für Menschen mit Behinderung) fand am Friedhof bereits eine Begehung statt“, berichtet Franz. Dabei wurden sämtliche Bereiche genau unter die Lupe genommen. Es stellte sich heraus, dass die Schaffung von Parkplätzen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen direkt am Friedhof besonders dringend sei. „Das werden wir noch heuer in Angriff nehmen“, erklärt Dampf. Weiters sollen die Gehwege am „Alten Friedhof“ zukünftig mit verdichtetem Schotter gestaltet werden, damit auch Rollstuhlfahrer diese sorglos benützen können. Auch die Anschaffung einer induktiven Höranlage für der Aufbahrungshalle ist angedacht.

Das Thema „Barrierefreiheit“ ist aber längst nicht das einzige, mit dem sich Dampf ausgiebig beschäftigt. Für die Aufbahrungshalle organisiert er derzeit neue Sitzauflagen, die von Ritas Eck angefertigt werden. Das „Armengrab“, in dem Menschen ohne nahe Angehörige liegen, wird auf Initiative von Dampf ebenfalls hergerichtet, genauso wie ein Platz auf dem Friedhof, auf dem in den nächsten Monaten eine Erinnerungsstätte für Sternenkinder errichtet wird.