Diebe stahlen bei Hofer & Lidl Tausende Dosen Thunfisch

Und nicht nur das: Die Ladendiebe, ein 48-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau aus Rumänien, stahlen auch Schokolade der Marke Merci und Pistazien im großen Stil.

Im März dieses Jahres war die Kriminalpolizei der Außenstelle Oberwart den Verdächtigen bereits auf den Fersen und die Täter wurden observiert. Am 21. März konnten beide bei Gleisdorf verhaftet werden, im Kofferraum des Audi, den der 48-Jährige lenkte, befand sich weiteres Diebsgut.

Am 10. Juli mussten sich der in Belgien und Deutschland vorbestrafte Rumäne und seine bislang unbescholtene Landsfrau am Landesgericht Eisenstadt vor Richterin Karin Lückl verantworten.

Dieselben Filialen immer wieder aufgesucht

Das rumänische Pärchen soll von 11. Jänner bis 21. März regelmäßig Diebstähle bei Hofer und Lidl begangen haben. Etliche Filialen suchten die beiden mehrfach auf.

43 Mal sollen laut den Ermittlungen solche Diebstouren stattgefunden haben.

Pro Tour seien sie in „sieben, acht, sogar zehn Geschäften gewesen“, gab die Angeklagte zu. Bei der Polizei hatte sie sogar von bis zu 20 Supermärkten pro Tag gesprochen.

Das Diebsgut - Thunfischdosen, Schokolade und Pistazien - versteckten sie in Rucksäcken oder unter der Kleidung.

Begehrte Lebensmittel in Säcken verpackt

Danach füllten sie die Waren in blaue Plastiksäcke um.

„Wie viele solche Säcke füllten Sie pro Tag?“, wollte die Staatsanwältin wissen.

„Fünf oder zehn, zweimal waren es sogar 20 Säcke“, sagte die 34-Jährige. Allein im März sollen 50 Säcke mit gestohlenen Waren gefüllt worden sein.

„Wir fanden nicht immer große Mengen vor, deshalb haben wir die Touren wiederholt“, führte sie aus.

Polizei bezifferte Wert des Diebsguts mit fast 50.000 Euro

Die Kriminalbeamten berechneten den Wert des Diebsguts mit insgesamt mehr als 49.000 Euro.

Das sei zu viel, behaupteten beide Angeklagte.

„Ich schätze 20.000 bis 25.000 Euro“, bezifferte die Frau den Wert. Und ihr Komplize sagte: „20.000 bis 30.000 Euro war der Verkaufswert im Geschäft. Plus-minus.“

Er habe die Waren „um den halben Preis verkauft und 8.000 bis 10.000 Euro eingenommen“, berichtete der Angeklagte.

Für den Schwarzmarkt in Budapest bestimmt

Viermal sei in dem gesamten Tatzeitraum ein Kastenwagen gekommen und man habe die Waren aufgeladen. Verkauft wurde das Diebsgut angeblich in Budapest.

„Wie viel bekamen Sie?“, fragte die Richterin die Angeklagte.

„Ich bekam 750 Euro und hätte noch zirka 3.200 Euro bekommen sollen, wenn ich nach Haus gefahren wäre“, sagte die Frau.

Sie habe sich von dem 48-Jährigen zu den Taten überreden lassen, weil sie in Österreich keine Arbeit gefunden habe und einen Kredit von 42.000 Euro abzahlen müsse, sagte die Mutter von zwei Söhnen.

Kinderpornografische Darstellungen am Handy gespeichert

Bei dem verhafteten Rumänen hatte die Polizei ein Handy sichergestellt, auf dem 170 Fotos gefunden wurden, die nach Einschätzung der Ermittler den Tatbestand der Kinderpornografie erfüllen.

„Frau Rat, so wie jeder Mann habe ich mir eine Website angeschaut, aber nicht nach Minderjährigen gesucht“, beteuerte der Angeklagte und bekannte sich in diesem Anklagepunkt „nicht schuldig“.

Er glaube auch nicht, dass die Personen auf den gefundenen Fotos minderjährig seien. „Ich habe keine solchen Neigungen!“, stritt er die Beteiligung am Missbrauch von Kindern ab. „Ich gab das Handy meiner Tochter zum Spielen“, wollte er die Harmlosigkeit der Bilder unterstreichen.

Richterin: „Ganz eindeutig, dass es Kinder sind“

„Bei manchen Fotos ist es ganz eindeutig, dass es Kinder sind“, hielt die Richterin dem Angeklagten vor.

Und der ermittelnde Polizist pflichtete ihr bei: „Meines Erachtens sind das kinderpornografische Inhalte.“

Die Verteidigerin des Rumänen überraschte mit der Bemerkung: „Eine Asiatin kann man vom Alter nicht einordnen.“ Und sie verlangte die Einholung eines Gutachtens über den Entwicklungsstand der abgebildeten Personen - diesen Antrag zog sie wenig später jedoch wieder zurück.

„Es snd nur dünne junge Frauen“, kommentierte der Angeklagte die Fotos, als ihn die Richterin nochmals mit den auf seinem Handy gefundenden Dateien konfrontierte.

Haftstrafen für beide Angeklagte

Beide Angeklagte wurden wegen mindestens 30 Diebstouren und eines Diebsguts im Wert von zumindest 30.000 Euro des schweren gewerbsmäßigen Diebstahls schuldig gesprochen, der Rumäne zusätzlich wegen des Besitzes von mindestens drei Bilddateien auch zur Kinderpornografie.

Der Mann wurde zu 24 Monaten Haft verurteilt, davon 16 Monate bedingt, seine Komplizin zu 15 Monaten, davon 12 Monate bedingt.

Beide nahmen das Urteil an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.