Der Seniorenbund Oberwart besuchte das renovierte Parlament in Wien

Bereits zum 14. Mal lud Bezirksobmann Karl Volcic die Funktionäre der Seniorenbund-Ortsgruppen zum traditionellen Funktionärsausflug ein. In diesem Jahr ging es ins neu renovierte Parlament nach Wien, das nach fast fünfjähriger Bauzeit im Jänner 2023 wieder eröffnet wurde. Gleich zu Beginn des Ausflugs erlebten die Teilnehmenden ein Highlight: das neue Besucherzentrum, des Parlaments, das sich über 1.500 Quadratmeter erstreckt. Interaktive Medienstationen geben einen Einblick in die Geschichte der Demokratie ab 1848, erklären parlamentarische Abläufe und beleuchten das Zusammenspiel von Politik und Medien. Nach der Führung durch das Parlament besuchten die TeilnehmerInnen die Besuchergalerie, von der aus die Sitzung des Nationalrates beobachtet werden konnte. Zum Abschluss gab es ein Treffen mit dem burgenländischen Abgeordneten zum Nationalrat, Nikolaus Berlakovich, der sich Zeit nahm, die Gruppe zu begrüßen und zu plaudern. Danach stand noch ein Besuch der „Wotrubakirche“ in Wien-Mauer auf dem Programm. Den Abschluss des Ausflugs stellte ein gemütlicher Besuch beim Heurigen, bei dem die Erlebnisse des gesamten Tages noch einmal ausgiebig besprochen wurden.

