Kleinzicken: Maibaumumschnitt wie er früher mal war

Rein in die Skiausrüstung, ran an die Zugsäge – und schon ging es los. Der Skiclub Kleinpetersdorf-Kleinzicken griff für den heurigen Maibaumumschnitt in Kleinzicken in die Trickkiste. Der meterhohe Maibaum wurde wie früher mit einer Zugsäge umgeschnitten.

Federführend beim Vorhaben war Obmann Walter Muhr, der der BVZ erklärte: „Vor vielen, vielen Jahren war diese Praxis gang und gäbe. Wir als Skiclub dachten uns, wieso sollten wir das nicht auch versuchen. Und so kamen wir bei einem gemütlichen Beisammensein auf die Idee.“

Alte Traditionen werden gerne aufgelebt

Vor Kurzem wurde jene Idee dann in die Tat umgesetzt. Wobei ganz klappte es nicht. „Das war uns aber schon im Vorfeld klar“, lacht Muhr, dessen Tochter Qwen beim Maibaumfällen fleißig mithalf. „Mit der Zugsäge sind wir dann doch nicht durchgekommen und mussten mit der Motorsäge nachhelfen. Der kleine Gag kam aber bei den Leuten gut an.“

Als Skiclub, der regelmäßig Freizeitveranstaltungen organisiert, sei man generell bemüht, alte Traditionen aufleben zu lassen. Auch beim Maibaumaufstellen greift man immer wieder auf diese zurück. „Das machen wir auch noch Old School mit sechs Stützen. Das dauert zwar ein bisserl länger, aber nachher kann man richtig stolz drauf sein.“

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.