Rosiges Wochenende im Schloss Kohfidisch

Für Gartenfreunde sind die Gartentage im Schloss Kohfidisch längst ein Fixtermin geworden. Auch heuer tummelten sich wieder tausende Besucherinnnen und Besucher aus dem In- und Ausland am „schönsten Ende der Welt“. „Es waren sensationelle und grandiose Gartentage. Auch der Wettergott hat es gut gemeint, was natürlich extrem zum guten Gelingen beigetragen hat“, freuen sich die Macherinnen der Gartentage, Sarah Keil und Tina Schabhüttl. Zauberhaft war auch das heurige Motto „Rosige Zeiten“, denn Rosen können viel mehr, als nur zauberhaft aussehen und davon konnten sich die Besucherinnen und Besucher an jeder Ecke im zauberhaften Schlossgarten überzeugen.

