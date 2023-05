Schandorf: Dorfcafé Tafolli eröffnete

Betrieben wird das neue Dorfcafé in Schandorf von Johanna König-Tafolli und Kujtim Tafolli. Die beiden siedelten sich kürzlich aus Graz in Schandorf an und eröffneten jetzt ihr Café.

Zur Eröffnung gratulierten Franz Lukas Gupper, Vizebürgermeister Werner Gabriel und Bürgermeister Bernhard Herics. Schon bald soll das Kaffeehaus auch um eine Greisslerei erweitert werden. Die offizielle Eröffnung ist hier vorerst für Juli geplant.

Greisslerei-Eröffnung für Juli geplant

Mit der Eröffnung des Tafolli-Cafés jetzt übrigens zwei Kaffeehäuser, Konkurrenzkampf soll aber freilich keiner entfachen. „Wir werden beide bestmöglich unterstützen“, so Ortschef Bernhard Herics.

