Vom 24. bis 26. Mai macht zum ersten Mal der „Street Food Market“ Station in der Messe Oberwart.

Dabei werden über dreißig Aussteller mit mehr als 200 internationalen Gerichten mit ihren Trucks für die Besucher zur Verfügung stehen. Die Veranstalter Sigi Goufas und Stefan Rath laden ein, über den Tellerrand zu blicken und sich durch die verschiedensten Speisen zu probieren. Beide haben jahrelange Erfahrung im Bereich der Gastronomie und veranstalten seit 2016 gemeinsam die außergewöhnlichen lukullischen Events.

Ein besonderes Highlight in Oberwart wird der Fun Park sein, und bei einem Rundflug mit einem Helikopter können nicht nur kulinarische Höhenflüge genossen werden.

Geöffnet ist der „Street Food Market“ am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt ist an allen Tagen frei. Die BVZ verlost drei mal die „7er Runde“ (sieben Speisen nach Wahl) in den Freizeittipps auf Seite 36!