Die Gedenkfeier für alle Opfer des Südostwallbaus findet heuer am 26. März um 14 Uhr beim Mahnmal Kreuzstadl Rechnitz statt. Mit dabei Paul Gulda (RE.F.U.G.I.U.S.), Claudia Prutscher (Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Wien), Shmuel Barzilai (Oberkantor der Israelitischen Kultusgemeinde Wien)

und Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinde Zalaegerszeg. Für die musikalische Umrahmung sorgt Bogdan Laketic

Buchpräsentation

Wir werden uns der Aufgabe nicht entziehen… 30 Jahre RE.F.U.G.I.U.S. – Rechnitzer Flüchtlings- und Gedenkinitiative ist der Titel eines Buches, das ebenfalls am 26. März um 16 Uhr ind er Naturpark Mittelschule präsentiert wird. Erst in Folge der „Waldheimdebatte“ Mitte der 1980er Jahre wurden Fragen nach der Verantwortung und Beteiligung der Österreicher:innen an den Verbrechen des Zweiten Weltkrieges und am Holocaust gestellt. Ein neues Geschichtsbild wurde notwendig. Die vorliegende Publikation stellt diesen Wandel der Gedenkkultur am Beispiel von RE.F.U.G.I.U.S. dar. Es ist dem Verein gelungen, durch Beharrlichkeit und intensive Arbeit ins kulturelle und kollektive Gedächtnis zu dringen. Gegen Widerstände „von oben“ entstanden Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur „von unten“.

Begrüßung Bgm. Martin Kramelhofer

Landesrat Dr. Leonhard Schneemann

Präsentation und Interview mit Vorstandsmitgliedern: Paul Gulda, Christine Teuschler, Eva Schwarzmayer, Horst Horvath, Ludwig Popper, Wolfgang Horwath, Andreas Lehner

Moderation: Walter Reiss

Musikalische Umrahmung: Jenö Takács Musikschule Rechnitz und Bogdan Laketic

Anschließend laden das Land Burgenland und die Gemeinde Rechnitz zu einem Buffet.

