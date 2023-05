Oberwart: ÖAMTC eröffnete offiziell neuen Standort

Landesrat Leonhard Schneemann gratulierte vor Ort zur Eröffnung des Stützpunktes: „Über 71.000 Menschen im Burgenland vertrauen bereits auf die Expertise und Leistungen des ÖAMTC. Mit diesem innovativen Stützpunkt präsentiert der Mobilitätsclub ein weiteres Vorzeigeprojekt, das einerseits den Bedürfnissen der Zukunft gerecht wird und andererseits die Mitglieder in der Region und ihre vielfältige Mobilität in den Mittelpunkt stellt.“

Nach mehr als 35 Jahren wurde der bisherige Stützpunkt in Oberwart nun also durch einen innovativen Nachfolger abgelöst. „Als moderner Mobilitätsclub wollen wir unseren Mitgliedern stets die höchstmögliche Qualität im Service bieten. Beständiges Mitgliederwachstum, vielfältigere Mobilitätsformen und die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen erfordern auch den konsequenten Ausbau unserer Infrastruktur", so Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, im Zuge der Eröffnung.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.