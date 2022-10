Zeit für Veränderungen in Bad Tatzmannsdorf

Werbung

Mehr als eine Woche ist es her, dass Stefan Laimer (ÖVP) zum neuen Bürgermeister von Bad Tatzmannsdorf gewählt wurde. Dieser hat in Zukunft einiges in der Gemeinde vor. Zu seinen Zielen zählen unter anderem die Stabilisierung der Personalpolitik und die Ausweitung der bereits bestehenden Infrastruktur.

„Die Marke Bad Tatzmannsdorf soll wieder dorthin geführt werden, wo sie hingehört“, so der Bürgermeister Stefan Laimer. Dieser beschreibt seine erste Woche im Chefsessel als „interessant, fordernd, aber auch bereits sehr erfolgreich“.

„Wir haben gleich am Montag losgelegt und eine Bestandsanalyse gemacht. Wir haben viele zielführende Gespräche mit unseren Unternehmen geführt“, so Laimer. Es wurde allerdings auch mit dem Altbürgermeister Gert Polster (SPÖ) über die Zukunft der Gemeinde gesprochen.

„Wir haben besprochen, was weitergeführt gehört“, so Stefan Laimer. Die ersten Erfahrungen im Amt des Bürgermeisters sind für den ehemaligen Vizebürgermeister allerdings nicht völlig neu. „Ich habe mich im Vorfeld schon viel eingelesen und viele Informationen geholt, sodass einem reibungslosen Übergang nichts im Wege steht“, so Ortschef Stefan Laimer.

Dieser freut sich auch auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat. „Bei den Gemeinderatssitzungen werden wir zielorientierter und effektiver agieren“, meint Laimer.

Auch Altbürgermeister Gert Polster war auf der Liste für die Gemeinderatswahl. „Das war eher ein Akt der Unterstützung, um zu zeigen, dass er hinter der SPÖ steht“, so Christine Kotschar. Dieser hat elf Vorzugsstimmen erhalten, fünf jeweils in Bad Tatzmannsdorf und Jormannsdorf und eine in Sulzriegel, dem Heimatdorf des Altbürgermeisters. Polster will sich in Zukunft voll und ganz auf seinen Beruf konzentrieren und deshalb kein Mandat antreten.

Für Hans Rehling (PFFPÖ) geht nach dieser Gemeinderatswahl nun eine Ära zu Ende. Nach 45 Jahren im Gemeinderat hat er sein Mandat zurückgelegt - und das, obwohl er viele Vorzugsstimmen erhalten hat. Die PFFPÖ hat bei der Gemeinderatswahl 4,5 Prozentpunkte weniger erreicht als vor fünf Jahren, auch ein Mandat musste die PFFPÖ abtreten. Von drei sind es nur noch zwei. „Das mache ich nicht mehr mit, das lässt mein Gewissen nicht mehr zu“, so Hans Rehling.

„Es ist eine demokratische Entscheidung, man muss das akzeptieren. Ich möchte mich für das Vertrauen der Bevölkerung in mich bedanken, aber mir tut das Herz weh, wenn ich sehe, was da passiert“, so Hans Rehling. Im Gespräch mit der BVZ kritisierte er einige Umsetzungen in der Gemeinde, wie beispielsweise den Neubau der Volksschule.

