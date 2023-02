Förderung für Ärzte in Oberwart beschlossen: Suche herausfordernd

Monatelang diskutiert, wurde die Förderung von Allgemeinmedizinern mit Kassenvertrag vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Für die SPÖ, die besagte Förderung schon im Wahlkampf „versprochen“ hat, eine Notwendigkeit, wie Stadtrat Marc Seper betont.

„Ich freue mich, dass wir nunmehr auch die ÖVP Oberwart überzeugen konnten. Die Förderung wird nicht alle Probleme von heute auf morgen lösen können, doch ist diese zumindest ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, so Seper. Für Stadtchef Georg Rosner (ÖVP) hat man im Rückblick gesehen, „die Lage etwas unterschätzt“, aber „wir machen jetzt etwas, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken.

Trotzdem muss es aber auch eine Erhöhung der Tarife seitens der Krankenkassa geben. Allein als Stadt können wird das Problem nicht lösen, das wurde auch bei einem Gespräch mit der Ärztekammer klar“, betont Rosner neuerlich.

Klare Worte zum Ärztemangel in Kassenpraxen findet auch Allgemeinmedizinerin und ÖVP-Gemeinderätin Ilse Frühwirth: „Es gilt die Rahmenbedingungen von Ärztinnen und Ärzten zu verbessern und das öffentliche System attraktiver zu machen und hier ist die Österreichische Gesundheitskasse am Zug. Ich hoffe auf eine Lösung, die Verhandlungen lassen hoffen.“

Zukünftig werden AllgemeinmedizinerInnen mit Kassenvertrag, die sich bereit erklären, ihre Tätigkeit als Ärztin/Arzt in Oberwart mindestens fünf Jahre aufrecht zu erhalten, bei der Neugründung oder Übernahme einer bestehenden Kassenvertragsstelle mit bis zu Euro 60.000 gefördert. In zumindest einem Fall will man die Förderung auch rückwirkend ausbezahlen, hieß es vom Gemeinderat. Die Abwicklung der Förderung richtet sich nach der entsprechenden Richtlinie des Landes Burgenland.

Auch 13. Ausschreibung blieb erfolglos

Eine neuerliche Ausschreibung besagter Kassenarztstelle, brachte auch zum 13. Mal keinen Erfolg, hieß es von der Ärztekammer. Für die Kassenvertragsarztstelle für Frauenheilkunde und Geburtshilfe gab es hingegen eine Bewerbung.

