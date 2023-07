Oberwart: Straßenbauprojekte auf Schiene gebracht

In seiner vergangenen Sitzung widmete sich der Gemeinderat mehreren Straßenbauprojekten. Mit den Bauarbeiten in der Waldmüllergasse, der Semmelweisgassse (von der Kreuzung Badgasse bis zur Waldmüllergasse) und der Röntgengasse soll noch heuer begonnen werden. Nachdem sämtliche Einbauten erneuert wurden, kommt nun die Straßenanlage samt Nebenflächen an die Reihe. In der Waldmüllergasse entstehen zusätzlich 27 Pkw-Abstellplätze und elf bepflanzte Grüninseln. Der Abschluss der Badgasse mit dem Übergang zur Semmelweisgasse ist Teil des Verkehrskonzeptes, das zur Beruhigung der Semmelweisgasse beitragen soll. Der Radweg kommend von der Badgasse wird in einen kombinierten Geh- und Radweg in die Semmelweisgasse übergehen und mündet dann beim Kreisverkehr in regionale Radwege, die der Pinka entlang weitergeführt werden. Die Bauarbeiten sollen Ende Juli starten. Der bis dato nicht ausgebaute Teil der Röntgengasse war ebenfalls Gegenstand eines Gemeinderatsbeschlusses. Im Herbst ist geplant, die Arbeiten zum Ausbau hinter den Unternehmensgebäuden der OSG und Top Moden Balaskovics zu starten. Die Röntgengasse wird zu einem vollwertigen Straßenzug mit mehr als 40 Parkplätzen. Dadurch kann die Anzahl der bestehenden Parkplätze verdreifacht werden – was vor allem für Besucher des GHZ Vorteile bringt.