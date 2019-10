Der Ton im Gemeinderat wird rauer. Der Anlass dafür ist nach wie vor das heiß umstrittene Thema des „Abfallbehandlungsbeitrages“, den die Stadtgemeinde einhebt. Ein Verfahren ist derzeit beim Verfassungsgerichtshof anhängig, nachdem es zahlreiche Einsprüche gab. Nachdem die Opposition in der vergangenen Gemeinderatssitzung aufgrund von „fehlenden Informationen“ aus dem Gemeinderat auszog und die Sitzung platzen ließ, wagte man in der Vorwoche einen neuen Anlauf. Konkret wurde dabei ein Antwortschreiben an den Verfassungsgerichtshof beschlossen, lediglich nur mit den Stimmen der ÖVP, in dem die Stadtgemeinde den Beitrag rechtfertigte.

Carina Fenz Ein schlechtes Zeugnis

„Das Schreiben an den Verfassungsgerichtshof, bestätigt, dass die Vorgehensweise der Stadtgemeinde beim Abfallbehandlungsbeitrag bezüglich Verordnung und Verschreibung allen gesetzlichen Richtlinien entspricht“, resümiert Stadtchef Georg Rosner (ÖVP), der abermals betont, dass die Gemeinde eine Musterverordnung des Landes verwendet habe und sollte diese aufgehoben werden, „dann müsse das auch für alle anderen Gemeinden im Land gelten“.

Ganz anders sieht das die Opposition. „Wir können nichts beschließen, wenn wir nicht einmal das Schreiben des Verfassungsgerichtshofes kennen, welches an den Gemeinderat und nicht an die Stadtgemeinde gegangen ist“, meint SP-Stadtrat Ewald Hasler, der auch FP-Gemeinderätin Barbara Benkö-Neudecker und Grünen-Gemeinderätin Maria Racz auf seiner Seite hat. „Im Stadtrat hat niemand Einwände gehabt und auch eine Einsichtnahme in den Akt wurde von der Opposition nie verlangt. In letzter Konsequenz wird diese Verordnung aufgehoben oder neu beschlossen“, kontert Rosner.

„Wir lassen in dieser Causa nicht locker“, lässt Hasler, der mittlerweile die vollständigen Unterlagen ausgehändigt bekam, Tage nach der Sitzung wissen. „Wir wissen jetzt auch, warum der Verfassungsgerichtshof die Aufhebung forderte, nämlich weil unter anderem dem Gemeinderat keine eigens dafür bestellte Gebühreninformation vorgelegt wurde. Auch die Berechnungshöhe wird bezweifelt“, erklärt Hasler, der jetzt weitere Schritte prüfen will.