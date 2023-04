SC Pinkafeld jubelt: Startschuss für Stadionausbau

Für Pinkafelder Verhältnisse erstaunlich flott arbeitete der Gemeinderat bei seiner vierten Sitzung in diesem Jahr die 12 Punkte auf der Tagesordnung ab. Zuerst beschäftigten sich die Gemeinderäte mit den Vergaben von Aufträgen an verschiedene Unternehmen, die den Zubau einer Kindergartengruppe beim SOS Kinderdorf umsetzen sollen.

Anschließend stieg die Spannung im Zuschauerbereich sichtlich an, die Gemeinderäte widmeten sich nämlich dem Ausbau des Stadions des SC Pinkafelds. Dieser wurde erst vor wenigen Monaten aufgrund der Teuerungen und der unsicheren Lage aus dem mittelfristigen Finanzplan der Stadtgemeinde gestrichen. Die Gemeinde hätte nun aber doch genug finanzielle Mittel, um das Projekt zu stemmen, erklärt der stellvertretende Amtsleiter Hans Peter Heinerer. Das Projekt werde jetzt im Nachtragsvoranschlag berücksichtigt werden.

Mit der Stadionerweiterung soll noch heuer begonnen werden. Im Zuge des Projektes soll ein zweigeschossiges Gebäude an die bereits bestehende Tribüne angeschlossen werden. In dessen Kellergeschoss sollen alle Mannschaftskabinen und Funktionsräume untergebracht werden. Via Spielertunnel kommen die beiden Mannschaften dann zukünftig auf die Wiese.

Im Anschluss an die Stadionerweiterung werden dann noch einige Arbeiten im Außenbereich durchgeführt. Gemeinsam mit dem Land Burgenland und dem SC Pinkafeld wird die Gemeinde insgesamt 1,8 Millionen Euro in den Ausbau und die Erneuerung der Außenanlagen investierten.

Nachdem alle Vergaben für das Projekt einstimmig beschlossen waren, ging ein erleichtertes Aufatmen durch den Zuschauerbereich. „Wir haben es sehr positiv aufgenommen, dass sich der Gemeinderat einstimmig für das Projekt entschieden hat und freuen uns auf den Projektstart Mitte Juni“, meinte der SC Pinkafeld Obmann Mario Windhofer und fügt an: „Das Eröffnungsspiel wird im Juli 2024 stattfinden“.

Der Gemeinderat widmete sich währenddessen weiter der Tagesordnung. Für jenen Weg im Bielfeld, an dem die OSG derzeit den Bau von Reihenhäusern plant, beschloss der Gemeinderat einen Namen, er wird zukünftig Ingrid Bernhart Straße heißen. Den Vorschlag dafür brachten die NEOS ein. Bernhart war die Gründerin der örtlichen Hauswirtschaftsschule (heute HLW). „Studienrätin Ingrid Bernhart war von 1968 bis 1995 eine überaus engagierte und innovative Schulleiterin. In dieser Zeit hat sie wesentlich den Aufstieg Pinkafelds zur ‚Bildungsstadt‘ geprägt und mitgestaltet“, meint NEOS Gemeinderat Eduard Posch im Vorfeld zu dem Namensvorschlag.



Anschließend berichtete Stadtrat Franz Rechberger über den geplanten Sozialmarkt, der von dem Verein MYFOOD.CARE im Sommer in Pinkafeld eröffnet werden soll. (Die BVZ berichtete) Im Zuge dessen beschloss der Gemeinderat den Verein im ersten Jahr mit einer Förderung von 12.000 Euro zu unterstützen.

Weiter wurde ein Antrag der NEOS besprochen. Diese fordern, dass alle Stadträte zukünftig in jeder Gemeinderatssitzung ein kurzes Update über ihren Aufgabenbereich geben sollen, umso mehr Transparenz in der Gemeindepolitik zu schaffen. „Es geht uns um ein besseres Miteinander, mehr Transparenz und Fokus“, erklärte Ersatzgemeinderat Thomas Mantsch. Der Antrag wurde von allen Fraktionen mit großer Überzeugung einstimmig angenommen.

