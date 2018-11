| BVZ

Die Genuss Burgenland wächst weiter. Längst ist sie zum Fixpunkt für Feinschmecker, Naschkatzen und Kulinarik-Interessierte geworden, und ihr Erfolg zeigt sich auch an der Expansion. Auf zusätzlich 800 Quadratmetern präsentieren die Aussteller heuer, was sie an Köstlichkeiten zu bieten haben.

„Das sind 30 Betriebe mehr als im Vorjahr. Mit den damit insgesamt 180 Betrieben ist die Genuss Burgenland längst nicht mehr nur eine Messe für die Region, sondern ein wichtiger Kulinarik-Treffpunkt für ganz Österreich“, freut sich Veranstalter Markus Tuider. Um auch auf der noch größeren Fläche mit den 180 Ausstellern einen möglichst angenehmen Messebesuch bieten zu können, hat man mehr Platz rund um die Stände und großzügigere Genussstationen eingeplant.

„Die Leute sollen eine schöne Zeit hier haben. Dazu gehört, dass sie in Ruhe wo stehen und sich informieren oder was kosten können. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass die Gänge breit genug sind und um die Stände und Genussstationen Raum für angenehme Begegnungen ist“, erklärt Tuider.

Mit den Genussstationen will man der Geselligkeit Rechnung tragen. Die Live-Koch-Shows mit Georg Gossi und dem Oberwarter Kochtheater haben in den vergangenen Jahren immer viel Interesse geweckt. „Deshalb werden wir diesen Programmpunkt, mit insgesamt 7 Koch-Shows, auch heuer wieder weiter ausbauen“, sagt Messeveranstalter Markus Tuider.

Messe für alle Feinschmecker: Ausweitung der Genusszone

Da geht noch mehr! So scheint das Motto der Genuss Burgenland zu lauten, die am ersten November-Wochenende in der Messehalle Oberwart stattfindet. Längst ist sie zum Fixpunkt für Feinschmecker, Naschkatzen und Kulinarik-Interessierte geworden, und ihr Erfolg zeigt sich auch an der Expansion.

Auf zusätzlich 800 Quadratmetern präsentieren die Aussteller heuer, was sie an Köstlichkeiten zu bieten haben. Das sind 30 Betriebe mehr als im Vorjahr, die Einblicke in ihr Produktsortiment geben. Mit den damit insgesamt 180 Betrieben ist die Genuss Burgenland längst nicht mehr „nur“ eine Messe für die Region, sondern ein wichtiger Kulinarik-Treffpunkt für ganz Österreich.

Gelungenes Erfolgsrezept

An einem Ort unterschiedliche Hersteller von Lebens- und Genussmittel persönlich kennenlernen, mit ihnen in Kontakt kommen können, sie über ihre Produkte erzählen hören und diese auch verkosten. Das sind einige der Gründe, warum die Genuss Burgenland so gut funktioniert und auch 2018 wieder weiter wächst, ist sich Veranstalter Markus Tuider von der Burgenland Messe sicher: „Gute, ehrliche Produkte sind einfach interessant und es gibt sonst keinen Ort, an dem man so viel kosten, kennenlernen, erfahren und natürlich auch kaufen kann wie auf der Genuss Burgenland in Oberwart. Uns freut es, dass sie immer weiter wächst und neben den vielen regionalen Ausstellern auch immer mehr nationale und internationale dabei sind.“

Um auch auf der noch größeren Fläche mit den 180 Ausstellern einen möglichst angenehmen Messebesuch bieten zu können, hat man am 3. und 4. November mehr Platz rund um die Stände und großzügigere Genussstationen eingeplant. „Die Leute sollen eine schöne Zeit hier haben. Dazu gehört, dass sie in Ruhe wo stehen und sich informieren oder was kosten können. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass die Gänge breit genug sind und um die Stände und Genussstationen Raum für angenehme Begegnungen ist“, erklärt Tuider.