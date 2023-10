Genussmesse in Oberwart: Guter Geschmack hat seine Zeit

Einen Trip zur Burgenlandmesse nach Oberwart. Den lassen sich Feinschmecker am ersten Novemberwochenende nicht entgehen. An die 140 Aussteller aus acht Nationen und unzähligen Regionen laden zu einer wahren Feier der Vielfalt und Qualität, rund um handgemachte Köstlichkeiten, ein. Speck und Geselchtes vom Bauern aus der Region, treffen auf Kaviar aus dem Burgenland. Selbstgemachte Marmelade teilt sich das Regal mit Grammelschmalz und Käsespezialitäten vom Hof. 26 Weingüter und Weinhändler treffen auf 21 Edelbrandmanufakturen, über 20 Biersorten wird es zu verkosten geben und selbstverständlich darf Most auch nicht fehlen. Tofu und Soja aus der Oststeiermark trifft auf Wasabi aus Oberwart. Ob Edelpilze, Sprossen oder essbare Bio-Insekten aus Österreich - die „Genuss Burgenland“ hat ihr Angebot von jeher so vielfältig gestreut, wie die Zunge Geschmacksnerven besitzt.

Vegan, vegetarisch und so richtig Bio

Das Angebot an vegetarische und vegane Lebensmittel wird weiter stark ausgebaut. „An die 40 Biobetriebe, mit einer Vielzahl an Bioprodukten, konnten als Partner der Genussmesse in Oberwart gewonnen werden. Die Biobetriebe werden wieder eigens gekennzeichnet sein“, informiert Markus Tuider von der Burgenland Messe. „Bei uns kann man Bio nicht nur verkosten, sondern erfährt direkt vom Produzenten, wie viel Arbeit und strenge Richtlinien, aber auch Liebe und Wertschätzung hinter diesen drei Buchstaben stecken“, erklärt Tuider. Und auch wenn es um Fischspezialitäten geht, kommen Liebhaber hier voll auf ihre Kosten. „Wichtig ist uns, neben der geforderten hohen Qualität, dass der Fisch nachhaltig in Österreich produziert wird.“ sagt Markus Tuider. Rund 7.000 Besucher kommen jedes Jahr auf die Genussmesse. „Knapp ein Drittel der Aussteller ist immer neu mit dabei. So sorgen wir für ein abwechslungsreiches Angebot für unsere Besucher. Die Überraschungsmomente, wenn man komplett neue Produkt auf einem Messestand entdeckt, die machen den Besuch einer Messe ja auch erst so richtig spannend“, ist Markus Tuider überzeugt „Die Genussmesse ist eine großartige Gelegenheit, die Schätze der Regionen zu entdecken und die Menschen hinter den Produkten kennenzulernen. Es ist inspirierend zu sehen, wie viel Leidenschaft und Engagement in die Herstellung dieser Lebensmittel und Genussmittel fließen.