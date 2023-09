Oberwarter Protest-Senioren jubeln - Billa Filiale bleibt

Angekündigt wurde die Demo gegen die geplante Billa-Schließung in der Steinamangererstraße schon lange. (Die BVZ berichtete exklusiv und mehrfach). Jetzt machten die Oberwarter Protest-Senioren ernst. „Die Demo ist angemeldet, zwar ohne Straßensperre, weil wir über den Gehsteig gehen. Aber wir lassen uns die geplante Schließung der Filiale nicht bieten und gehen auf die Straße“, sagt Hans Robeischl in seiner Funktion als Sprecher der Senioren vom Emmerich Gyenge-Platz.

Die Filiale bleibt geöffnet

Zwei Tage später kam die gute Nachricht. Die Filiale bleibt offen. „Nachdem die Prüfung einer möglichen Schließung des Marktes in der Steinamangerer Straße in Oberwart zuletzt für Unmut bei Teilen der Anwohner:innen gesorgt hatte, kann nun das erfreuliche Ergebnis der intensiven Bemühungen für einen Weiterbetrieb der Filiale bekanntgegeben werden“, heißt es in einer Aussendung des REWE-Konzerns. „Der BILLA Markt in der Steinamangerer Straße bleibt geöffnet. „Wir nehmen die Bedürfnisse der Bevölkerung sehr ernst. Nach umfassender hausinterner Prüfung über die letzten Monate, vielen intensiven Gesprächen und in Abstimmung mit der Gemeinde kann der Markt bis auf Weiteres geöffnet bleiben und seine Aufgabe als Nahversorger für die umliegenden Bewohner wahrnehmen“, bestätigt BILLA-Vertriebsdirektor Peter Gschiel. „Das persönliche Gespräch mit Peter Gschiel war sehr konstruktiv und ich freue mich, dass wir für den BILLA Markt in der Steinamangerer Straße eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Der Markt ist vor allem für die Bewohner des Betreuten Wohnens ein wichtiger Nahversorger“, freut sich Bürgermeister Georg Rosner.

Die Rollator-Gang jubelt

„Herrlich, meine Güte, das entspricht genau dem, was ich in meinem Schreiben an den Konzern verlangt habe“, sagt Hans Robeischl, der Sprecher der Protest-Senioren. „Ich kann es gar nicht glauben. Ich bedanke mich sehr, die BVZ hat uns von Anfang an unterstützt. Was wir tun konnten, haben wir getan. das ist ein Riesenerfolg“, sagt Robeischl, der von der BVZ exklusiv informiert wurde.