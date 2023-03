Alles Leder in Pinkafeld eröffnet neu

Seit Jahrzehnten ist „der Ebenspanger“ fix im Pinkafelder Stadtbild verankert. Das Fachgeschäft ist Anlaufstelle für all jene, die auf der Suche nach Lederwaren, Schuhen und Co. sind.

Nach Jahren im Betrieb möchte Doris Ebenspanger nun kürzertreten. In ihre Fußstampfen tritt Petra Bencsics, die den Ebenspanger so weiterführen möchte wie bisher. „Ich war schon immer fasziniert von Schuhen und Taschen, auch das Geschäft hat mir immer sehr gut gefallen. Als mir dann mitgeteilt wurde, dass jemanden gesucht wird, der das Geschäft weiterführt, begann bei mir ein Prozess des Nachdenkens“, erzählt die studierte Juristin.

„Ich kam dann zu dem Punkt, an dem ich mir dachte, wenn nicht jetzt, wann dann und entschied den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen“, so Petra Bencsics kurz vor der Wiedereröffnung Anfang März. Bei dieser wird sie von der routinierten Doris Ebenspanger tatkräftig unterstützt. „Die Zusammenarbeit mit Doris funktioniert super“, schwärmt die Oberwarterin.

Auch nach der Neueröffnung werde beim Ebenspanger alles weiterhin so bleiben, wie bisher. „Ich möchte weiter hochwertige, beständige Produkte anbieten, die Produktpalette bleibt daher bestehen. Sie wurde nun aber etwas erweitert“, erklärte Doris Ebenspanger.

Für ihre Kunden öffnete Petra Bencsics erstmals nach der Übernahme am 1. März, die Geschäftstüren. Zukünftig wird das Fachgeschäft vom Mittwoch bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, und am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet haben.

