Lehrlinge bitte in den OP!

In Sachen Medizintechnik ist die Klinik Oberwart auf dem aktuellsten Stand der Technik: Der Da Vinci Roboter gehört beispielsweise mit zu den modernsten Operationssystemen in Europa oder das Herzkatheterlabor, welches die modernsten und umfassendsten Möglichkeiten der Diagnostik und Behandlung von Herzerkrankungen ermöglicht, sind dabei nur zwei hochtechnologisierte Gerätschaften, die in Oberwart zu einem unverzichtbaren Teil des Leistungsangebots geworden sind.

Während die medizinische Nützung der Geräte den Ärztinnen und Ärzten vorbehalten ist, braucht es jedoch auch Technikerinnen und Techniker im Hintergrund, um besagte Gerätschaften zu warten. In der Klinik Oberwart will man jetzt erstmals auch Lehrlinge im Modullehrberuf Mechatronik mit Schwerpunkt Medizintechnik ausbilden. „Unser Ziel ist, rechtzeitig Mechatronikerinnen oder Mechatroniker auszubilden, damit wir natürliche Abgänge intern nachbesetzen können. Es geht uns auch darum, in der Gesundheit Burgenland vorhandenes Wissen über Medizintechnik an junge Menschen, die dann später in unseren Betriebsstätten tätig sind, rechtzeitig weiterzugeben“, erklärt Markus Kalchbrenner, Direktor Technik, Gesundheit Burgenland. Damit will man auch eine gewisse Unabhängigkeit vom Marktangebot erhalten. „Wir erwarten nämlich, dass sich das Thema Facharbeitermangel noch verschärft. Und, wenn es möglich ist, wollen wir auch die Frauenquote in der Technik anheben“, so Kalchbrenner. Ausgebildet werden die Lehrlinge direkt in der Technik der Klinik Oberwart. Diese wird dabei durch die Technik-Direktion in Eisenstadt unterstützt. „Das Spektrum der Medizintechnik ist sehr vielfältig, daher werden wir gewisse Fachthemen mit externen Weiterbildungen ergänzen. Die Berufsschule befindet sich ebenfalls in Oberwart. Auch eine Partnerschaft mit dem Ausbildungszentrum Jugend am Werk in Siget in der Wart besprechen wir gerade“, freut sich Kalchbrenner auf viele Bewerberinnen und Bewerber. Mehr Infos unterLehrlingsausbildung Gesundheit Burgenland

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.