Chirurgie im Süden wird neu aufgestellt

Als Wilfried Horvath, Leiter der Chirurgie und Ärztlicher Direktor im Krankenhaus Güssing, 2021 den Ruhestand antrat, nutze man die Gelegenheit, die standortübergreifende Zusammenarbeit der Krankenhäuser Oberwart und Güssing zu verstärken. Die Abteilung für Chirurgie wurde vom Primariat in Oberwart geleitet. Mit dem Ziel, Leistungen besser zu verteilten und beiden Standorten noch mehr Fokus zu geben, wie es damals von der KRAGES hieß. Dieses Doppelprimariat wird nun wieder zur Solo-Leitung. Die Stelle eines Abteilungsvorstandes für Chirurgie am Krankenhaus Güssing wurde bereits ausgeschrieben und Bewerbungen sind bis Oktober möglich.

Neuausrichtung im Sinne einer Gesamtstrategie

„Der Aufsichtsrat der Gesundheit Burgenland will mit dieser Entscheidung die einzelnen Standorte im Sinne einer medizinischen Gesamtstrategie stärken. Die standortübergreifende Koordination der medizinischen Strukturen obliegt dem seit November des Vorjahres tätigen medizinischen Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland“, heißt es in einer Aussendung der Gesundheit Burgenland. „Wir haben uns für eine Offensivstrategie für unsere Spitäler entschieden. Die eigenständigen Primariate sind ein Teil dieser neuen Strategie. Ziel ist, mit mehr Qualität und neuen Angeboten so viele burgenländische Patientinnen und Patienten wie möglich wohnortnahe an unseren Standorten zu versorgen“, sagt Gesundheit-Burgenland-Aufsichtsratsvorsitzender Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Mit der Entscheidung in der Chirurgie stärken wir den Standort Güssing und verbessern insgesamt die Versorgung des Südburgenlandes“, sagt Doskozil.Künftig mehr Patienten in heimischen Spitälern„Wir bereiten uns strategisch darauf vor, dass wir mittelfristig im eigenen Bundesland künftig mehr Patientinnen und Patienten als bisher behandeln werden. Die Spitäler der benachbarten Bundesländer werden voraussichtlich weniger Fälle als früher aufnehmen. Daher werden wir zusätzliche Kompetenzen und Kapazitäten aufbauen. Die Koordination des gesamten medizinischen Angebots erfolgt dabei sinnvollerweise zentral über die Direktion“, erklärt Stephan Kriwanek, der medizinische Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland.

Rund 1.500 Operationen pro Jahr

Die Klinik Güssing führt jährlich rund 1.500 Operationen in drei Operationssälen durch und diese Zahl soll weiter gesteigert werden. „Die Chirurgische Abteilung in Güssing hat die grundlegende Aufgabe, die allgemeinchirurgische und unfallchirurgische Grundversorgung für die Bevölkerung des Südburgenlandes sicherzustellen. Insbesondere der Bezirke Güssing und Jennersdorf“, heißt es in der Aussendung. Das Brustgesundheitszentrum Pannonia-Süd, spezialisiert auf Diagnose und Behandlung von Mamma-Karzinomen, wird derzeit auch einer Neuausrichtung unterzogen und soll sich zu einem interdisziplinären Zentrum für Senologie entwickeln.