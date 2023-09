Krankenhaus Oberwart: Neubau läuft nach Plan

Der Spatenstich zum neuen Krankenhaus in Oberwart wurde am 19. Mai 2020 gesetzt und seit diesem Zeitpunkt läuft alles nach Plan. „Das ist keine Selbstverständlichkeit und dafür möchte ich dem gesamten Team meine Hochachtung aussprechen“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die Kosten blieben dank professionellem Bau- und Kostenmanagement deutlich unter der beim Baustart vorgegebenen Obergrenze von 235 Millionen Euro. Die endgültigen Gesamtkosten werden nach Vorlage der Schlussrechnungen 2024 veröffentlicht. „Alle Termine wurden pünktlich eingehalten, die Kosten sind deutlich niedriger, als vorgegeben. Die öffentliche Hand im Burgenland kann Projektmanagement“, betont Doskozil.

Ärztliche Versorgung eine Grundsatzentscheidung

„Es war eine Grundsatzentscheidung, dass wir die ärztliche Versorgung offensiv angehen. Und es ist schon ein imposanter Eindruck, zu sehen, was es bedeutet so etwas zu bauen. Es war eine absolut richtige Entscheidung auf die Leiter des Projektteams,Josef Strohmaier und Christian Hofstädter zu setzen. Das war ein Garant für Geschwindigkeit, für Termin- und Kostentreueund wir werdenEnde Feber an Gesundheit Burgenland übergeben“, sagt Doskozil. Im März, April wird die Bevölkerung eingeladen, das Haus zu besichtigen. Im Mai wird übersiedelt und der Patientenbetrieb in der neuen Klinik startet am 7. Mai 2024.

Mit der gesundheitlichen Versorgung an oberster Stelle, kündigt Hans Peter Doskozil an, eine neurologische Abteilung zu etablieren. „Dafür gibt es nun auch einen Regierungsbeschluss“, sagt Doskozil. Ein Herzkatheder Labor wird ebenfalls kommen und für den Fall eines Blackouts die neuesten Notstrom- Einrichtungen Österreichs.

Zwischen Herbst 2023 und Ende Feber 2024 wird die neue Klinik vom Projektteam auf Herz und Nieren getestet. Die Übergabe an den Auftraggeber Gesundheit Burgenland ist für den 28. Feber 2024 vorgesehen.