Das Reduce Freilichtmuseum und der Arkadenheuriger Bad Tatzmannsdorf sind ein kultureller Schatz mitten im Ortszentrum. Das Freilichtmuseum führt seine Besucher in die Vergangenheit. In eine Zeit, in der die Vorfahren mit heimischem Baumaterial und einfacher Handwerkstechnik Häuser errichtet haben.



Jedes Objekt, ob klein oder groß, erzählt seine eigene Geschichte und lässt erahnen, mit wie viel Mühe, das Leben in einem burgenländischen Dorf vor mehr als 100 Jahren verbunden war. Info-Tafeln, an den alten Holzblockbauten und kleineren Zweckbauten geben Auskunft, wie die Menschen gearbeitet, gewohnt und gelebt haben. „Für den Kur- & Tourismusort Bad Tatzmannsdorf stellt dieser bedeutende kulturelle Schatz eine sehr wertvolle Kostbarkeit dar. Ist ein Rundgang in diesem Freilichtmuseum doch gerade im Jubiläumsjahr des Burgenlandes eine einzigartige Gelegenheit, die Geschichte des ländlichen Raumes im Burgenland kennenzulernen“, sagt Edi Nicka.



Er begleitet als Kustos des Freilichtmuseums interessierte Besucher zu den Führungsterminen durch das Areal mit Erzählungen und Informationen.



Das Freilichtmuseum ist für Besucher grundsätzlich ganzjährig geöffnet. Edi Nicka führt am 3., 10., und 15. Juni sowie am 24. und 30. Juli durch das Freilichtmuseum. Nähere Informationen erhalten Sie auch auf der Internetseite: www.freilichtmuseum-badtatzmannsdorf.at.