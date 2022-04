Glashütten/Schlaining Endlich kein Funkloch mehr!

Lesezeit: 2 Min AK Anna Kunczer

Symbolbild Foto: Tero Vesalainen/Shutterstock.com

N ach intensiven Bemühungen gibt es in Glashütten bei Schlaining nach fünf Jahren endlich Zugang zu Internet und Festnetz. Auch in anderen Ortsteilen wird in schnelleres Internet investiert.