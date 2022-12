Pinkafeld: Traktor rutschte in Graben

Werbung

In den Morgenstunden wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld zu einer Traktorbergung beim Hochbehälter am Friedhof alarmiert. Ein Traktor des städtischen Bauhofes der für den Winterdienst eingeteilt war, kam beim bergab fahren auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern und rutsche seitlich in den Graben. Der Lenker blieb dabei glücklicherweise unverletzt.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld, die mit drei Fahrzeugen und 15 Personen zum Einsatz ausrückte, sicherte die Unfallstelle ab und führte die Bergung durch. Der Traktor wurde mittels Seilwinde wieder auf die Fahrbahn gezogen. Nach einer Stunde konnte wieder eingerückt werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit.

